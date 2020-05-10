    10 мая 2020, 14:45

    Москвичей и жителей Подмосковья предупредили о внезапных дождях и ветре

    Алена Макаренко

    Погода в Москве резко изменится в ближайшие дни. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

    В ночь на 12 мая столбики термометров покажут +10 градусов, сообщил сайт РБК. Днем того же числа воздух прогреется уже до +24…+26 градусов. Такие показатели характерны для июля, пояснил синоптик. Однако день будет дождливым и ветреным.

    В ночь на 13 мая в столице и Подмосковье снова сильно похолодает. В Москве столбики термометров опустятся до +3…+5 градусов, а в области будет +1…+6 градусов. Днем в среду ожидается около +10 градусов.

    «И такая погода ждет нас до конца недели примерно, по крайней мере, до конца будних дней», — сказал Вильфанд.

    Сегодня же, 10 мая, ветер в Москве усилился. Порывы могут достигать 17 метров в секунду. Поэтому горожанам советуют не укрываться под деревьями, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.