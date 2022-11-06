Москвичей и жителей Подмосковья предупредили о «техногенной гололедице» | 360°

Общество 06 ноября 2022, 04:39 Москвичей и жителей Подмосковья предупредили о «техногенной гололедице» Научрук Гидрометцентра Вильфанд: жители Подмосковья столкнутся с «техногенной гололедицей»

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Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о возможности «техногенной гололедицы» на дорогах в воскресенье. При такой погоде осадки тают от выхлопных труб, а потом подмерзают, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Естественных условий для гололедицы нет, но в воскресенье на отдельных участках трассы может наблюдаться „техногенная гололедица“. Например, выпало 0,1 мм снежка. Это пустяки, но оживленная трасса прогревается за счет выхлопных труб автомобилей, и он подтаивает, а затем интенсивность потока машин становится меньше, он опять подмерзает», — пояснил метеоролог.

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Настоящая гололедица может образоваться уже в понедельник, по прогнозам, 7 ноября температура будет около нуля, выпадут осадки. Также синоптик предсказал небольшой ветер.

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При этом синоптик отметил, что температура воздуха в столичном регионе на 3-5 градусов выше климатической нормы. Начиная со вторника минусовых температур не будет даже ночью.