Москвичей без ПЦР-тестов оштрафовали на 20 миллионов рублей после возвращения из-за границы

Жителей Москвы, вернувшихся из-за границы и не предоставивших данные о ПЦР-тестах, по решению суда оштрафовали более чем на 20 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

В ведомстве отметили, что москвичей информировали о том, что им нужно передать результаты тестирования на портал госуслуг.

Несмотря на предупреждения, доступность тестирования в Москве и постоянное расширение пунктов забора биоматериала, около 2% людей, вернувшихся с отдыха за границей, не выполняют требования.

С 1 августа прошлого года туристам было направлено 7954 уведомления о явке для составления протокола об административном правонарушении. В итоге было составлено 4763 протокола по статье о нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Наказание по ней предусматривает штраф до 40 тысяч рублей.

По результатам рассмотренных дел 1597 москвичам присудили штрафы на сумму 20 миллионов 290 тысяч рублей. Остальные дела находятся на рассмотрении в судах, по ним назначены даты заседаний.

Роспотребнадзор напомнил, что штраф для нарушителей может быть больше — от 150 до 300 тысяч рублей, если из-за их бездействия пострадают другие люди.