С 12 мая людей, которые будут находится в Москве без масок, начнут штрафовать. За отсутствие средства защиты в общественных местах нарушители заплатят четыре тысячи рублей, а в транспорте — пять.

Об этом «Интерфаксу» рассказал министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков. Он отметил, что штрафовать за отсутствие масок в общественных местах станут в соответствии со административным кодексом столицы. Речь идет о статье «Нарушение требований нормативных правовых актов Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории Москвы».

Данчиков подчеркнул, что сумма штрафа за отсутствие маски в общественном транспорте выше, потому что там больше плотность людей. А значит — выше риск распространения нового типа коронавирусной инфекции.

Указом мэра Москвы будут определены зоны, места, критерии, по которым должна носиться маска. За нарушение этих требований законодательства будет предусмотрен штраф Евгений Данчиков.

Штрафы ждут также за нарушение масочного режима на рабочих местах. В таком случае сотруднику без маски придется заплатить четыре тысячи рублей, пояснил Главконтроль столицы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 12 мая в столице начнет действовать обязательный масочный и перчаточный режим. В Московской области уже действует рекомендация не выходить на улицу без масок. С 12 мая ношение этого средства защиты станет обязательным. За нарушение жителям региона также придется заплатить штраф, однако на первом этапе введения режима наказывать деньгами не будут — ограничатся строгим предупреждением.

Глава столицы считает, что москвичи еще не скоро смогут вернуться к привычному ритму жизни без ограничений, которые пришлось ввести из-за пандемии коронавируса. Он призвал жителей столицы быть готовыми к тому, что с ситуацией удастся справиться еще не скоро.

По информации на утро 7 мая, в России выявили 177 160 случаев заражения новым типом коронавирусной инфекции. Больше всего пациентов с подтвержденным диагнозом находится именно в столице. Там COVID-19 обнаружили у 92 676 человек.