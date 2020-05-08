Москвичей без масок и перчаток оштрафуют на пять тысяч рублей

«С 12 мая 2020 года согласно указу мэра пассажиры должны использовать средства индивидуальной защиты: маски, респираторы и перчатки при нахождении в общественном транспорте. Следить за соблюдением данных требований при использовании общественного транспорта будут контролеры ГКУ «Организатор перевозок», — подчеркнул Иванов.

Он обратил внимание на то, что цель подобных мер — увеличить безопасность поездок в общественном транспорте, а также помешать распространению коронавируса.

«Если пассажир не будет использовать маску или перчатки, то ему грозит наложение административного штрафа в размере пяти тысяч рублей за нарушение части 4 статьи 3.18.1 КоАП города Москвы», — уточнил Иванов.