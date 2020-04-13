Москвичам за день выдали уже 1,8 миллиона цифровых пропусков

Отмечается, что число кибератак, с которыми за день столкнулись государственные сервисы, сопоставимо с числом атак за последние полгода. По этой причине у некоторых граждан возникали технические проблемы с подачей заявки.

«Но, несмотря на это, уже более 1,8 миллиона горожан смогли оформить пропуска, из них более 70 процентов — именно через mos.ru. Порядка 90 процентов пропусков оформляются для поездок на работу. Подчеркну: несмотря на то, что получение цифровых пропусков сейчас носит заявительный характер», — указал министр Правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Он также уточнил, что все сведения будут проверены, и если горожанин указал недостоверные данные, то его пропуск аннулируют.

Проверять цифровые пропуска в столице начнут с 15 апреля. Их следует иметь при себе для любых передвижений по Москве на автомобиле или общественном транспорте.

Ходить пешком пока разрешается без пропуска, если соблюдены все правила и ограничения, установленные ранее для исключения заражения коронавирусом.