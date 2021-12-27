Москвичам выплатили более миллиарда рублей задолженности по зарплате с начала 2021 года. Об этом рассказала руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова, передала «Вечерняя Москва».

По словам Нефедовой, невыплаты зарплаты — одна из самых частых причин, по которой россияне обращаются в прокуратуру. С начала года более трех тысяч сотрудников московских предприятий получили заработанные и не выплаченные в срок деньги.

«В настоящее время еще сохраняется задолженность на ряде предприятий на сумму около 40 миллионов рублей. Важно отметить, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель в два раза меньше», — отметила Нефедова.