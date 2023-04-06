Общество 06 апреля 2023, 09:20 Москвичам сообщили о теплой и малооблачной погоде в четверг Гидрометцентр: 6 апреля в Москве будет ясно и до +12 piqsels

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В Москве в четверг, 6 апреля, столбики термометров поднимутся до +12, ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Прогноз опубликовали на сайте Гидрометцентра.

По данным синоптиков, будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду. Давление составит 755 миллиметров ртутного столба. Ночью ожидается от 0 до +2 градусов.

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В Московской области температура днем будет колебаться от +8 до +13 градусов. Ночью возможны заморозки — до -2 градусов.

В Московской области уже приступили к подготовке парков к летнему сезону: чистят парковки, входные группы, газоны. В порядок также приведут системы видеонаблюдения и оповещения, фасады зданий и сооружений, тротуары, детские площадки, уличные фонари и скульптуры. Также рабочие расчистят парки и лесопарки от валежника и аварийных деревьев, проведут опилоовку и корчевание пней.