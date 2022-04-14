Москвичам сообщили о потеплении в четверг

Температура воздуха в Москве 14 апреля поднимется до +13 градусов, осадков при этом не предвидится, сообщил РИА «Новости» ведущий сотрудник центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Сегодня погоду в столице будет формировать гребень антициклона», — предупредил синоптик.

В российской столице ожидается переменная облачность, осадков не предвидится, зато возможен северный ветер. Он будет дуть со скоростью 4-9 метров в секунду. В Москве ожидается +11…+13 градусов, в области +9…+14 градусов, добавил синоптик.

Ощутимое потепление прогнозируется во второй половине апреля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Именно тогда столбик термометра покажет выше +17…+18 градусов.