Москвичам сократили часы для ремонта

В период режима самоизоляции москвичам сократили часы, в которые можно делать ремонт по будням. В выходные дни проводить работы, нарушающие тишину и покой граждан, нельзя совсем.

Документ опубликован на сайте мэра Москвы. «При этом проведение работ <…> допускается в периоды с 9 часов 00 минут до 11 часов 00 минут, с 17 часов 00 минут до 19 часов 00 минут, за исключением субботы, воскресенья, а также установленных федеральным законодательством нерабочих праздничных дней», — говорится в указе.

Проведение шумного неотложного ремонта, в условиях чрезвычайных обстоятельств, разрешается.

На днях в власти Подмосковья ограничили допустимое время для шумного ремонта. На период самоизоляции можно шуметь с 9:00 до 11:00 и с 17:00 до 19:00 в будни. В субботу на час позже с 10:00 до 11:00, в воскресенье и праздники запрещено совсем.

Ранее Госдума поддержали идею штрафовать владельцев лающих ночью собак или автомобилей, у которых по ночам постоянно срабатывает сигнализация. Минюст предложил внести в новую редакцию КоАП. По мнению депутатов, нужно с уважением относиться к чужому праву на отдых и ночной сон.