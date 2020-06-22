Москвичам сделали онлайн-карту бесплатного Wi-Fi на улицах и в парках

Для москвичей и гостей города сделали интерактивную карту, на которой отмечены точки доступа к бесплатному Wi-Fi на улицах столицы и в ее парках. Ресурс обещают постоянно обновлять.

Подключиться к беспроводному интернету можно в 43 парках Москвы, сообщил официальный портал мэра и правительства города. На городских улицах, в переулках и скверах таких точек свыше трех тысяч.

Чтобы узнать, есть ли Wi-Fi в любимом месте отдыха, москвичам и гостям столицы предлагают воспользоваться интерактивной картой.

«По мере развития городской сети карта будет обновляться и содержать информацию о новых точках доступа», — уточнил руководитель продукта «Общегородской Wi-Fi» департамента информационных технологий города Москвы Александр Харитонов.

Всего на улицах и парках Москвы — свыше 4,2 тысячи точек доступа к городскому беспроводному интернету. Благодаря этому жители столицы всегда остаются на связи с близкими и пользуются бесплатным интернетом, экономя на интернет-трафике своего смартфона. Для подключения к нему нужно пройти авторизацию — через аккаунт на mos.ru или по номеру телефона.