Общество 12 декабря 2023, 09:40 Москвичам с полисом ОМС открыли автоматический доступ к электронной медкарте Автоматический доступ к электронной медкарте открыли для москвичей с полисом ОМС Сайт мэра и правительства Москвы

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Москвичам с полисом ОМС и полной учетной записью на mos.ru открыли автоматический доступ к электронной медицинской карте. Ранее для его получения необходимо было подавать заявку, сейчас — все под рукой, сообщил в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

«Теперь медкарта всегда под рукой — на портале mos.ru и в мобильном приложении „ЕМИАС.ИНФО“, — подчеркнул он.

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Собянин добавил, что это один из самых популярных сервисов. С начала года им воспользовались более 270 миллионов раз.

Электронная медкарта содержит в себе результаты исследований, протоколы врачебных осмотров и другие данные. В нее можно самостоятельно добавлять документы, вносить информацию о личном и семейном анамнезе и так далее.

Кроме этого, в сервисе появился подраздел «Предварительные диагнозы». Теперь врач сможет сразу увидеть полную картину по каждому заболеванию и выбрать самую эффективную тактику лечения с учетом индивидуальных особенностей и проявления болезни.