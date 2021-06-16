Москвичам разрешили сидеть на скамейках в парках

Власти Москвы разрешили жителям сидеть на скамейках, которые расположены на территориях общегородского значения. Их исключили из списка инфраструктуры города, которую запрещено использовать с 13 по 20 июня.

Об этом сказано в указе мэра Москвы Сергея Собянина, который опубликован в его блоге.

«При посещении территорий общегородского значения, указанных в приложении 1 к настоящему указу, не допускается использование объектов городской инфраструктуры, в том числе детских, спортивных площадок, беседок и иных объектов, предметов и оборудования, с которыми могли контактировать иные лица (за исключением скамеек и иных подобных объектов)», — сказано в документе.

За использование лавочек в парках москвичам грозил штраф в размере до четырех тысяч рублей. В новой версии указа эти объекты инфраструктуры убрали из перечня запрещенных. Однако там до сих пор остались спортивные и детские площадки в парках, а также беседки.

Ранее глава столицы объявил дни с 15 по 19 июня нерабочими. Такое решение он принял из-за ухудшения ситуации с коронавирусом. Кроме того, с 13 по 20 июня в Москве прекратили работать «объекты отдыха и развлечений» в городских парках и на природных территориях. Речь идет об аттракционах, пунктах проката и так далее.