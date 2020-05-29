Москвичам разрешили ходить по улицам без перчаток

Масочный и перчаточный режим продолжается в столице, несмотря на отмену некоторых ограничений. Средства индивидуальной защиты необходимо носить во всех общественных местах, но на улице перчатки необязательны.

«В помещении, в кабинете, если вы работаете один, <…> это необязательно, а если вы работаете в коллективе, пришли в магазин или в транспорт, то нужно носить и то и другое. Если вы из метро до офиса идете, то в маске, да, можно без перчаток», — рассказал РИА «Новости» глава московского департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Ранее начальник Главконтроля Москвы Евгений Данчиков напомнил, что штрафы за нарушение масочно-перчаточного режима сохранятся и после 1 июня. Он отметил, что средства индивидуальной защиты нужно надевать во всех общественных местах.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 1 июня в городе открываются парки, непродовольственные магазины и салоны бытовых услуг. Жители смогут выходить на прогулку три раза в неделю по установленному графику. Расписание сделали для каждого дома на mos.ru. При этом режим самоизоляции и масочно-перчаточный режим продлеваются.