Москвичам разрешат обжаловать штрафы за нарушение самоизоляции по видеосвязи

Специальный видеосервис запустят на сайте мэра и правительства Москвы в первой половине июня. Участники обсуждения жалобы получат к нему доступ по закрытой ссылке.

«Если москвич хочет принять личное участие в обжаловании штрафа за нарушение самоизоляции, привести в свою защиту доказательства, если случай сложный и требуются дополнительные разъяснения, ему будет предоставлена возможность обсудить свой случай с инспекторами по видеосвязи», — объяснил Данчиков.

По его словам, для этого очная встреча не понадобится. Для рассмотрения административного дела достаточно удаленно предоставить свои документы, дополнительные бумаги, доказательства, справки.

Рассмотрение подобных жалоб местных жителей подразумевает работу с персональными данными, которые должны быть верифицированы и защищены, отметил начальник Главконтроля. Именно по этой причине москвичи получат ссылку на видеоконференцию в личном кабинете на mos.ru. Они будут заранее знать дату и время заседания по своему вопросу. В назначенный день горожане нажмут на эту ссылку и подключатся к видеосвязи с уполномоченными должностными лицами.

Пока что специалисты тестируют сервис в различных вариантах, добавил Данчиков. Это необходимо, чтобы платформа работала бесперебойно, а жители Москвы интуитивно могли воспользоваться всеми функциями.

Соблюдение режима изоляции в Москве контролируется с помощью технологий электронного мониторинга местоположения, в частности, сервиса «Социальный мониторинг». Им должны пользоваться пациенты с подтвержденным коронавирусом или симптомами ОРВИ, а также контактировавшие с ними граждане.

Выйти на прогулку в Москве можно будет с 1 июня, три раза в неделю, с 09:00 до 21:00. Заниматься спортом разрешено с 05:00 до 09:00 утра каждый день. Такой режим продлится в столице две недели — до 14 июня. Получать пропуск для этого не нужно. Проверить график прогулок дома стоит на сайте mos.ru.