Москвичам разблокируют социальные карты после вакцинации

Москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане с хроническими заболеваниями смогут вновь бесплатно ездить в общественном транспорте. Их социальные карты разблокируют через 14 дней после получения второго компонента вакцины.

Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В качестве первого шага — москвичи старшего возраста, студенты старше 18 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, смогут вновь пользоваться правом бесплатного и льготного проезда в общественном транспорте. Принадлежащие им социальные карты будут автоматически разблокированы через 14 дней после получения второго компонента вакцины», — написал Собянин в своем блоге.

Вакцина от коронавируса делается в два этапа — после первой прививки должен пройти 21 день. Карты разблокируют только спустя 14 дней после второй прививки. Следовательно, для москвичей, которые поставят вакцину от коронавируса в ближайшие дни, социальные карты разблокируют только в середине февраля.

Он также отметил, что новогодние праздники помогут замедлить распространение коронавируса в столице. Глава города подчеркнул, что новых ограничений получится избежать, если ситуация с коронавирусом стабилизируется.

Собянин отметил, что столица расширяет список жителей, которые могут сделать прививки от коронавируса. Туда добавляют людей с хроническими заболеваниями, сотрудников строительного комплекса и студентов старше 18 лет.