Общество 16 января 2024, 11:52 Москвичам расскажут о современной образовательной среде на выставке «Россия» Трек «Современная образовательная среда» открылся в Москве на выставке «Россия» РИА «Новости»

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Новый тематический трек «Современная образовательная среда» подготовили для горожан в пространстве Москвы на Международной выставке-форуме «Россия». Все желающие в игровой форме смогут познакомиться с достижениями города в отрасли образования, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

С середины января москвичи смогут прийти на увлекательные викторины и мастер-классы. Эксперты центра финансовой грамотности столичного департамента финансов загадают экономическую головоломку. Гостям предстоит объяснить значение терминов или выполнить задание, связанное с личными денежными средствами.

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Каждый день посетители смогут стать участниками викторины «Играй в Москву», которую составили по маршрутам одноименного проекта Мостуризма. Горожане познакомятся с интересными фактами о столице и выиграют сувениры и подарки на память.

Так, начиная с 16 января жители столицы могут попробовать создать авторские открытки с акварельным пейзажем, а 17 января — силуэт животного из цветного картона. Вплоть до 28 января каждый день будут проходить тематические мероприятия. Программу и подробности можно посмотреть на сайте.

Кроме того, артисты проекта «Музыка в метро» выступят на выставке-форуме «Россия».