Общество 21 августа 2023, 10:48 Москвичам расскажут о развитии ассистивных технологий на ВДНХ Сергунина: форум «Город безграничных возможностей» пройдет в Москве с 24 по 27 августа Сайт мэра и правительства Москвы

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В рамках форума «Город безграничных возможностей» на ВДНХ в Москве с 24 по 27 августа состоятся мероприятия, посвященные развитию ассистивных технологий. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Она уточнила, что эксперты, бизнесмены, сотрудники общественных организаций и фондов выступят на форуме 24 и 25 августа. Также в эти дни продемонстрируют более 40 новейших российских разработок, включая нейроимпланты, гидравлические коленные модули и экзоскелеты.

На площадке эксперты представят технологии и проекты, которые не только уже внедряются в столице, но и те, что в будущем сделают жизнь горожан с особенностями здоровья более комфортной. Наталья Сергунина

На форуме также пройдут выступления людей с ограниченными возможностями здоровья. В субботу, 26 августа, состоится музыкальный концерт, где исполнители будут передавать содержание песен и эмоции с помощью жестового языка и пластики. Кроме того, зрителям покажут модную коллекцию, спектакль и танго в исполнении артистов с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

В воскресенье, 27 августа, запланированы выступления творческих коллективов и спектакль лауреата премии «Золотая маска». Гости смогут стать частью перформанса «Каждый в городе», в завершение которого покажут полнометражное документальное кино о социальном эффекте танца.

Ранее выставку «Без барьеров» открыли в московском метро.