Москвичам расскажут о необычных лифтах на аудиоэкскурсии

Узнать интересные факты об устройстве подъемников и познакомиться с историей лифтостроения теперь можно в ходе онлайн-экскурсии «В поисках лифта». Познавательный тур для москвичей подготовил Щербинский лифтостроительный завод.

Заместитель мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов напомнил, что на сегодняшний день в городе работают четыре производителя лифтов.

«Среди них крупнейшие предприятия страны. В общей сложности на них трудятся более четырех тысяч сотрудников. Только по итогам первых восьми месяцев этого года столичные заводы произвели около 10 тысяч подъемников, что соответствует уровню прошлого года и почти на 20% больше по сравнению с тем же периодом 2019 года», — сказал он.

По словам Ефимова, благодаря экскурсии можно поближе познакомиться с самыми интересными подъемниками Москвы и историей лифтостроения в России.

Высотка на улице Котельнической в Москве

Подготовил тур Щербинский лифтостроительный завод. Экскурсия рассчитана на часовую прогулку, за время которой аудиогид проведет слушателей по семи точкам. Им в том числе расскажут о самом первом столичном подъемнике, который установили в доходном доме на Рождественском бульваре в 1900 году. На протяжении многих лет он являлся местной достопримечательностью.

Подъемник в парке «Патриот»

«Каждый четвертый российский лифт производится на Щербинском лифтостроительным заводе. По итогам первых восьми месяцев ЩЛЗ выпустил более шести тысяч подъемников. Кроме многоквартирных домов мы поставляем лифты для социальных объектов: медицинских и образовательных учреждений, спортивных центров, а также по спецзаказам для режимных объектов», — отметил генеральный директор завода Антон Артемьев.

Источник фото: Щербинский лифтостроительный завод

Он подчеркнул, что подъемники ЩЛЗ уже перевозят энергетиков на Саяно-Шушенской ГЭС, грузы в НИИ Атомных реакторов госкорпорации «Росатом», врачей и пациентов в инфекционных госпиталях страны.

«В ближайшее время наши лифты будут поднимать людей и грузы на 17-этажную кабель-заправочную башню космодрома Восточный», — добавил Артемьев.

Цифровое деловое пространство

Слушатели аудиоэкскурсии «В поисках лифта» также узнают, в каком столичном подъемнике снимались сцены одного из любимых советских кинофильмов «Москва слезам не верит», какими лифтами ежедневно пользовались Фаина Раневская, Клара Лучко, Марина Ладынина, Нонна Мордюкова, зачем Елоховский собор в 70-е годы оборудовали лифтом и почему в кабинах современных механизмов принято вешать зеркала.

Чтобы стать участником экскурсии, достаточно оказаться на первой точке пешеходного маршрута, открыть смартфон и пройти по ссылке. Аудиоэкскурсию по объектам, оборудованным необычными подъемниками, организовал Щербинский лифтостроительный завод.