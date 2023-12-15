15 декабря 2023, 14:04
Москвичам рассказали, в каких парках можно покататься с горок
Горки для катания на тюбингах и ледянках открыли в московских парках
Горки для катания на тюбингах и ледянках открылись для посетителей в городских парках в Москве. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.
В нескольких парках заработали пункты проката, предлагающие для аренды необходимый инвентарь. В целом подготовили 20 различных горок — как сборно-разборных, так и сооруженных из снега и льда.
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Детям больше подойдут небольшие горки, доступные, например, в Бабушкинском парке, возле Джамгаровского пруда, в парке имени Юрия Лужкова и вдоль Борисовских прудов. Дети постарше смогут спуститься на тюбингах с высоких склонов, которые открыли в музее-заповеднике «Царицыно», парке имени 50-летия Октября и в ландшафтном парке «Митино».
На собственных ледянках можно покататься в Бабушкинском парке, парке у Джамгаровского пруда, парках «Ходынское поле» и «Дубки».
Тюбинговые склоны также доступны в четырех местах: «Фили», «Коломенское», «Царицыно» и парк имени 50-летия Октября (здесь предусмотрен прокат и платные горки).
Склоны, где можно кататься как на ледянках, так и на тюбингах, можно найти в усадьбе «Воронцово», «Сокольниках» (с прокатом в беговом клубе), детском парке имени Н. Н. Прямикова и других. Всего доступно десять таких горок.
Кроме того, в парках Подмосковья зимой откроют свыше 50 лыжных трасс.
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