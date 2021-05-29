Москвичам рассказали, стоит ли ожидать нашествия комаров этим летом

Нашествия комаров в Москве в начале лета, как это случилось в прошлом году, не будет. В дальнейшем все зависит от погоды. Об этом РИА «Новости» рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

«В прошлом году зима в Москве и Московской области выдалась почти бесснежной, из-за этого в начале весны не было водоемов, в которых могли бы нормально развиваться их личинки, а потом, в самом конце мая — начале июня, ливанули дожди, жара, и массово выплодились комары. <…> В этом году все плавнее, поэтому, скорее всего, такого пика комариного <…> в начале лета не будет», — приводит агентство слова ученого.

Марьинский отметил, что дальше все будет зависеть от погоды: комары расплодятся в случае теплого и дождливого лета.

«Для них важно, чтобы было много больших луж, так что какое будет лето, столько и комаров будет, заранее сказать невозможно», — добавил собеседник и напомнил, что защититься от насекомых помогут москитные сетки на окнах и репелленты.

На этой неделе в Роспотребнадзоре рассказали, что в России живут более 100 видов и подвидов комаров. По данным ведомства, некоторые из них переносят возбудителей инфекционных и паразитарных болезней.