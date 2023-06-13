Общество 13 июня 2023, 15:16 Экс-зампред ЦБ рассказал, сколько лет нужно работать, чтобы купить квартиру в ипотеку в Москве Экс-зампред ЦБ Сухов: для покупки квартиры в ипотеку в Москве придется работать 12-15 лет РИА «Новости»

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Чтобы купить квартиру в Москве площадью 60 квадратных метров, придется работать 12 лет, рассказал «Известиям» экс-зампред Центробанка Михаил Сухов.

По его словам, три года назад для покупки объекта на вторичном рынке в среднем требовалось работать девять лет, и 11 лет — на первичном. Сейчас сроки составят 12 и 15 лет соответственно.

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Сухов уточнил, что срок кредита в данный момент составляет 25 лет, хотя на начало программы льготной ипотеки он составлял 20 лет.

Он сравнил рынок льготной ипотеки с локомотивом, который едет на угле, и назвал ее топливом, которое при излишнем использовании может взорвать котел.