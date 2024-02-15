Общество 15 февраля 2024, 14:18 Москвичам рассказали об обновленном разделе инструкций на портале mos.ru Раздел «Инструкции для удобной жизни в Москве» обновили на портале mos.ru Freepik

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На портале mos.ru обновили раздел «Инструкции для удобной жизни в Москве». Об этом рассказали в столичном департаменте информационных технологий.

Благодаря новой системе организации материалов москвичи смогут еще быстрее находить необходимую информацию. На главной странице раздела разместили удобный каталог с темами, поисковую строку и подборку наиболее востребованных инструкций.

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На сайте доступно свыше 400 актуальных инструкций, охватывающих разнообразные аспекты жизни в столице. Специалисты подготовили информацию по широкому спектру тем — от обращения с документами до способов экономии на жилищно-коммунальных услугах. Каталог насчитывает 23 тематические категории, включая такие важные разделы как «Документы», «Образование», «Здоровье». Для доступа к инструкциям нужно перейти во вкладку «Помощь» в главном меню сайта.

«Раздел „Инструкции для удобной жизни в Москве“ очень востребован у горожан. В среднем ежемесячно его посещают более четырех миллионов раз», — отметили в департаменте.

Накануне столичным семьям с детьми напомнили о пользе карты москвича. По ней можно получить скидки более чем в 9,5 тысячи магазинах, аптеках и развлекательных центрах.