28 ноября 2023, 10:22
Москвичам рассказали об обновлении единого читательского билета в приложении «Мой id»
Новые функции ЕЧБ добавили в приложение «Мой id» для удобства москвичей
Мобильное приложение «Мой id» пользуется у москвичей высоким спросом. На этот раз разработчики расширили в нем функции единого читательского билета (ЕЧБ). Об изменениях рассказали в столичном департаменте информационных технологий.
«Чтобы под рукой всегда была информация о том, когда и куда следует вернуть книгу, мы доработали единый читательский билет в приложении „Мой id“. Теперь там есть вся необходимая информация, а также появилась кнопка для быстрого доступа к продлению срока хранения книги», — уточнили в ведомстве.
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ЕЧБ выглядит в приложении как обычный штрихкод, который можно использовать при получении или сдаче книги. Для его оформления необходимо авторизоваться с помощью учетной записи на mos.ru.
Сегодня в Москве работает 440 читален, в которых доступны более 15 миллионов изданий. Кроме того, более миллиона жителей столицы уже оформили единый читательский билет.
С начала запуска нового сервиса им воспользовались уже более 40 тысяч москвичей.
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