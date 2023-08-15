Общество 15 августа 2023, 12:35 Москвичам рассказали об интересных находках при реставрации домов Старинный чайник, утюг царских времен и изразец нашли при реставрации жилых домов в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Специалисты регулярно проводят реставрацию жилых домов в Москве. Во время работ они зачастую находят интересные старинные вещи. О некоторых кладах рассказал почетный реставратор столицы, профессор Московского архитектурного института (государственной академии) — МАРХИ Григорий Мудров.

Например, во время проведения капитального ремонта дома № 9, строение 1, на улице Волхонке обнаружили утюг старинных времен.

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«Предметы быта, подобные данному утюгу, были широко распространены на территории современной Москвы с царских времен и вплоть до 1970-х годов», — подчеркнул Мудров.

Специалист добавил, что утюг нагревали в печи, а потом проглаживали им одежду. Находку обнаружили в вентиляционной шахте трубы чердака.

Сайт мэра и правительства Москвы

Еще один исторический экземпляр нашли на антресоли площадки чернового подъезда дома № 29, на улице Арбат. Кладом оказался английский посеребренный чайник начала XX века.

«Найти здесь подобный предмет столь тонкой работы — это, конечно, большая удача, но вовсе не удивление. Каков дом, таковы и его клады», — подчеркнул реставратор.

Сайт мэра и правительства Москвы

Кроме этого, при реставрации дома № 42/2 на улице Остоженке нашли небольшой кусок облицовочной плитки, который был расписан эмалью. Такими изразцами украшали внешнюю часть печей во времена Петра I.

Сайт мэра и правительства Москвы

Ранее обследование «Троицы» Рублева завершили в реставрационном центре Грабаря.