Общество 26 декабря 2023, 13:36 Москвичам рассказали о возможностях сервиса «Электронный дом» Почти все многоквартирные дома в Москве подключились к сервису «Электронный дом» РИА «Новости»

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Жители Москвы использовали инструменты цифровой платформы «Электронный дом» для общения с соседями свыше 180 тысяч раз. К этой системе подключили 99% всех многоквартирных домов города. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента информационных технологий.

С помощью чатов платформы жильцы смогут одолжить друг у друга инструменты, обменяться новостями района, найти пропавшие предметы, предупредить о запланированных ремонтных работах или попросить перепарковаться.

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Так, чтобы у связаться с владельцем неправильно припаркованной машины, нужно открыть вкладку «Мои соседи», выбрать опцию «Сообщить владельцу транспортного средства» и ввести номерной знак автомобиля. При этом поиск пройдет среди всех зарегистрированных пользователей. Владелец авто получит специальное уведомление от сервиса.

Электронный дом» заработал в ноябре 2020 года. Воспользоваться сервисами можно в мобильном приложении или на сайте.

К Новому году цифровые проекты Москвы, включая «Электронный дом», подготовили подарки для гостей фестиваля «Путешествие в Рождество».