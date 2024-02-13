Общество 13 февраля 2024, 13:45 Москвичам рассказали о возможности найти свое призвание в любом возрасте Старшее поколение сможет найти работу в центре «Профессии будущего» в Москве Freepik

Читать 360tv в

Построить карьеру по-новому или открыть свое дело можно в любом возрасте. Для этого в Москве есть разные программы, помогающие переквалифицироваться или начать бизнес с нуля. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Специалисты кадрового центра «Профессии будущего» помогут найти свое предназначение. Для этой цели разработали 75 образовательных программ по разным направлениям: от рабочих специальностей до креативной индустрии.

Реклама

Чтобы определить правильную траекторию движения, соискателю нужно пройти профориентационный тест и побеседовать с карьерным наставником, который расскажет, какие перспективы есть в выбранной профессии. После этого идут интенсивное обучение и встречи с работодателями.

С центром сотрудничает более трех тысяч компаний, которые предлагают вакансии для выпускников образовательных программ. Так, в базе «Профессий будущего» свыше 500 тысяч предложений из всех отраслей экономики.

Зачастую работодатели присматривают кадры еще во время учебы: после двух недель теории ученики отправляются постигать азы профессии на производство и могут там проявить себя.

В конце декабря мэр Москвы Сергей Собянин открыл центр «Профессии будущего». В нем помогут найти работу или пройти программу профориентации всем желающим.