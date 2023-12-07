Общество 07 декабря 2023, 09:02 Москвичам рассказали о востребованности получения водительских прав на госуслугах Москвичи получили 1,2 миллиона водительских удостоверений в центрах госуслуг Сайт мэра и правительства Москвы

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Москвичи поставили автомобили на учет в центрах «Мои документы» 865 тысяч раз. Кроме того, горожане получили водительские удостоверения 1,2 миллиона раз. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Такую возможность для горожан запустили с декабря 2016 года. Услуга быстро набрала популярность: свыше 970 тысяч человек обратились за получением. Срок ее предоставления — не более девяти календарных дней.

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Во флагманских офисах «Мои документы» забрать водительское удостоверение можно в день подачи заявления. Около 224 тысяч горожан уже воспользовались услугой. Однако для этого нужно предварительно записаться на портале mos.ru.

Сотрудники Госавтоинспекции ставят на учет транспортные средства во «флагманах» и центре госуслуг района Красносельский. Более того, в Центральном административном округе это начали делать пять лет назад. За это время горожане получили услугу более 865 тысяч раз.

Рядом с офисами находятся площадки для осмотра автомобилей. А у центров госуслуг района Красносельский и флагманского офиса ЮЗАО нет ограничений по высоте: владельцы крупногабаритных машин могут легко пройти осмотр и зарегистрировать транспорт.

За год жители Подмосковья воспользовались онлайн-записью на техосмотр машин 19 тысяч раз.