Общество 20 июня 2023, 17:25 Москвичам рассказали о спортивной программе в День молодежи Насыщенную спортивную программу подготовили в честь Дня молодежи в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Насыщенную спортивную программу подготовили в честь Дня молодежи в Москве, сообщили в пресс-службе Комитета общественных связей и молодежной политики столицы.

Мы подготовили обширную программу, где каждый не просто сможет весело провести время, но и открыть в себе новые способности, попробовать свои силы в спорте, стать участником необычного масштабного чемпионата. Екатерина Драгунова Председатель Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Фестиваль «День молодежи. Конструктор будущего» пройдет в столице 24 и 25 июня. В парке «Ходынское поле» состоятся первый открытый чемпионат по прыжкам через резинку, роуп-скиппинг, массовая зарядка со звездами спорта, танцевальные батлы и состязания рэперов.

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Бесплатные активности будут проходить с 12:00 до 22:00. На некоторые из них необходимо зарегистрироваться на сайте проекта.

Всего в Москве подготовили более 50 мероприятий. Так, представители Российского биотехнологического университета расскажут об основах правильного питания в лекциях, которые состоятся на площадке «Спорт» с 16:30 до 19:30 24 июня и с 16:00 до 19:30 25 июня.

Ранее москвичам рассказали о мероприятиях в День памяти и скорби.