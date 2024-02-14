Общество 14 февраля 2024, 09:19 Москвичам рассказали о сервисе, где можно получить баллы за рассказ о браке Молодожены Москвы могут получить баллы «Города заданий» за рассказ о браке Freepik

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Жители Москвы могут использовать площадки проекта «Новые адреса счастья» для заключения брака и получить 15 тысяч городских баллов. Для этого нужно выложить фото с торжественной церемонии с помощью «Города заданий». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Начальник Управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева уточнила, что проект очень популярен среди молодоженов столицы: на площадках проходит почти четверть торжественных церемоний, а в 2023-м появилось свыше 12 тысяч новых семей.

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«Мы ежедневно регистрируем сотни браков и предлагаем новые онлайн-возможности для удобства пар. Например, для выбора площадки мы запустили сервис „Наша свадьба“, с помощью которого молодожены могут выбрать место для торжества по индивидуальным параметрам. А после бракосочетания принять участие в проекте „Город заданий“», — рассказала Светлана Уханева.

Задание могут выполнить те, кто уже оформил официально отношения на площадке проекта «Новые адреса счастья». Один из молодоженов может поделиться фотографиями торжественной церемонии.

Руководитель ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко объяснил, что для публикации снимков нужно согласие супругов. При выполнении задания начислят 15 тысяч баллов. Так, 50 пар разместили фотографии и получили 750 тысяч баллов суммарно.

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