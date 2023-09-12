Общество 12 сентября 2023, 12:40 Москвичам рассказали о сервисах для бизнеса на цифровой платформе МСП Сергунина: более 50 бесплатных сервисов открыли на цифровой платформе МСП Сайт мэра и правительства Москвы

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На портале мсп.рф в разделе «Региональные меры поддержки» разместили более 50 бесплатных услуг и образовательных программ проекта «Малый бизнес Москвы» (МБМ). Об этом сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Пользователи получили возможность консультации от экспертов в таких областях, как разработка стратегии рекламной кампании, выбор рыночной ниши, помощь в создании и продвижении страниц и групп в социальных сетях, сопровождение предпринимателей на маркетплейсах, анализ структуры сайта и многое другое.

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Среди образовательных программ разместили курс «Стартап-школа МБМ» для новых предпринимателей, где они смогут улучшить свои навыки в онлайн- и офлайн-форматах.

На портале стали регулярно обновлять афишу деловых мероприятий, на которых обсуждают актуальные бизнес-темы, включая финансы, юриспруденцию, работу с клиентами и повышение личной эффективности.

Размещенные на платформе инструменты направлены на развитие и поддержку бизнеса. Полезные сервисы доступны как компаниям, индивидуальным предпринимателям, самозанятым, так и планирующим открыть свое дело физическим лицам. Наталья Сергунина

Цифровая платформа также предоставит предпринимателям возможность присоединиться к программе продвижения городских локальных брендов «Сделано в Москве», получить бесплатный доступ к одному из крупнейших порталов по подбору персонала для определенного количества вакансий, консультацию по составлению бизнес-плана или участию в госзакупках, а также решить другие вопросы.

Кроме того, технологические компании смогут подать заявку на получение статуса участника или партнера Московского инновационного кластера. Это даст доступ к отраслевой финансовой поддержке, включая субсидии, гранты, помощь в привлечении инвестиций, а также инструменты для защиты и монетизации интеллектуальных прав.

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