Общество 13 февраля 2024, 14:26 Москвичам рассказали о самых популярных разделах портала mos.ru Москвичи воспользовались электронными сервисами mos.ru более 2,3 миллиарда раз РИА «Новости»

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За прошедшие четыре года интерес пользователей к интернет-сервисам на сайте mos.ru вырос на 87%. Общее количество обращений превысило 2,3 миллиарда, сообщили в Департаменте информационных технологий Москвы.

«Жителям столицы доступно онлайн уже более 420 услуг и сервисов, которые позволяют быстро, а также в любое удобное время и с любого устройства решить практически все повседневные задачи», — рассказал глава ведомства Дмитрий Иванов.

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На портале mos.ru появились и специальные сервисы. Жители столицы смогут резервировать книги в библиотеках, бронировать пространства для мероприятий в музеях и культурных центрах, заказывать утилизацию ненужных вещей и поддерживать благотворительные проекты. Помощь при переезде москвичи получат, воспользовавшись на портале городским суперсервисом.

Чтобы использовать все возможности портала mos.ru, нужно иметь полноценную учетную запись. Получить ее можно через онлайн-регистрацию или обратившись лично в один из центров государственных услуг «Мои документы».

Ранее Московскую киноплатформу посетили свыше 15 тысяч человек. Ее аудитория выросла всего за полгода работы.