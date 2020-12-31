Москвичам рассказали о работе горячих линий в новогодние праздники

В период новогодних каникул многие столичные колл-центры будут работать в привычном режиме. На вопросы жителей Москвы продолжат отвечать специалисты более 50 служб.

График работы колл-центров уточнил официальный портал мэра и правительства города. Обратиться можно будет в том числе в единую справочную службу московской администрации, единый диспетчерский центр и единую службу записи на прием к врачу.

Продолжат работу контакт-центр «Московский транспорт» и другие службы — всего около 50 горячих линий.

Позвонившим в единую справочную службу расскажут, как в праздники работают государственные организации и центры госуслуг. При обращении в единый диспетчерский центр можно будет получить консультацию по вопросам услуг ЖКХ. Даже в праздники можно обратиться с заявкой на ремонт освещения, уборку подъезда и снега со льдом во дворах.

«В период праздничных выходных город останется на связи с жителями», — заметил руководитель общегородского контакт-центра Андрей Савицкий.

Многие вопросы можно будет решить на портал mos.ru, в приложениях «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва».

На горячих линиях общегородского контакт-центра работают свыше 830 операторов, которые принимают около трех миллионов обращений каждый месяц. За 2020 год таких звонков было свыше 55 миллионов. Более половины из них — 27 миллионов — обработал голосовой помощник.

Продолжит в праздники работать и столичная горячая линия по коронавирусу.