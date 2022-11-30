Москвичам рассказали о прогнозе погоды в первые дни зимы

Погода в Москве в первые дни зимы будет опережать климатическую норму на два месяца. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, такое опережение возникло из-за высокого давления в столице. Столбики термометров опустятся на пять градусов ниже нормы. Синоптик также спрогнозировал очень комфортную погоду для москвичей - солнечную и почти безветренную.