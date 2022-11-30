30 ноября 2022, 12:28
Москвичам рассказали о прогнозе погоды в первые дни зимы
Синоптик Роман Вильфанд: погода в первые дни декабря является нормой для конца января
Погода в Москве в первые дни зимы будет опережать климатическую норму на два месяца. Об этом радиостанции «Говорит Москва» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
По его словам, такое опережение возникло из-за высокого давления в столице. Столбики термометров опустятся на пять градусов ниже нормы. Синоптик также спрогнозировал очень комфортную погоду для москвичей - солнечную и почти безветренную.
Прогноз погоды
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