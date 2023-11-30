Общество 30 ноября 2023, 11:29 Москвичам рассказали о преимуществах «Электронного дома» Почти 100% московских домов подключили к единой электронной платформе Сайт мэра и правительства Москвы

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В Москве 99% жилых зданий подключили к платформе «Электронный дом». Это удобный и полезный сервис, который постоянно обновляют и дополняют новыми материалами. О его преимуществах рассказали в пресс-службе столичной мэрии.

Например, в базе знаний платформы можно найти статьи, инфографику, шаблоны повесток для общих собраний собственников и многое другое. А в разделе «Вопросы и ответы» — информацию о передаче показаний счетчиков, оплате счетов и так далее.

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Еще в одном блоке «Материалы для пользователей» разместили инструкции, листовки и плакаты для вовлечения жильцов в управление домом.

На сегодня сервис насчитывает около 80 статей, связанных с тонкостями ЖКХ. Воспользоваться платформой можно на сайте и в мобильном приложении.

В этом году «Электронный дом» отметил свое трехлетие. О результате работы сервиса — в материале «360».