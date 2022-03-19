Москвичам рассказали о потеплении в субботу

В Москве 19 марта ожидается теплая погода, температура воздуха поднимется до +7 градусов. Об этом сообщилГидрометцентр России.

Синоптики предупредили об утренней гололедице. К ночи температура может снизиться до -4 градусов.

Ожидается небольшая облачность, преимущественно без осадков, ветер дует с северо-запада. Атмосферное давление составит 769 мм ртутного столба.

В области температура будет колебаться в пределе +2…-7 градусов. К ночи температура может опуститься до -7 градусов.

Устойчивая метеорологическая весна придет в столицу не раньше 27–28 марта, считает главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. По-настоящему теплая погода порадует москвичей с 20 марта, однако риск ночных заморозков не исключен.