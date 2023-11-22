Общество 22 ноября 2023, 09:46 Москвичам рассказали о пользе сервиса «Вывоз ненужных» Более 1,5 тыс. тонн предметов отправили на переработку в сервис «Вывоз ненужных» Пресс-служба ГКУ «Новые технологии управления»

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Около 1,5 тысячи тонн мусора и мелкой бытовой техники направили москвичи на переработку и утилизацию при помощи сервиса «Вывоз ненужных вещей». Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Руководитель государственного казенного учреждения «Новые технологии управления» Александр Пищелко рассказал, что чаще всего горожане пользуются услугами, чтобы вывезти старые холодильники и стиральные машины.

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Всего за минувшие 10 месяцев года при поддержке проекта забрали приблизительно 675 тонн ненужных вещей. Большую часть из них отправляют на переработку — так они получают второе применение.

У каждой вещи в зависимости от ее состава и размера свой уникальный путь переработки или утилизации.

«Например, из матрасов, вывоз которых тоже заказывают нередко, извлекают наполнитель и производят санитарную обработку. Полученный материал отправляется на восстановление и повторное использование в производстве новых матрасов», — разъяснил Пищелко.

Благодаря работе этого сервиса на переработку отправили около 15 тонн древесных и древесностружечных материалов. Им нашли новое применение — используют в качестве топлива на производствах.

Кроме того, неправильное избавление от вещей может обернуться отрицательно для экологии и жителей города. Например, в старой бытовой технике есть тяжелые металлы, которые провоцируют эрозию почвы, делают грязными воздух и подземные воды. На их разложение уходит больше тысячи лет.

Другие предметы — техника, электроника и аппаратура — содержат пластик. Он разлагается приблизительно две сотни лет, а в процессе выделяет токсины. Сервис «Вывоз ненужных вещей» отправил более 70 тонн пластика на переработку, чтобы использовать его для новых целей.

Заместитель руководителя департамента информационных технологий города Москвы Борис Фролов подчеркнул, что проект помогает уроженцам столицы отправлять для использования вторичных ресурсов старую мебель, непригодные технику и электронику.

«Среди необычных крупногабаритных предметов, которые можно сдать на экологичную утилизацию, — отслужившие свой срок автомобили и пианино. Специалисты вывезли уже 28 и 112 таких объектов соответственно», — отметил он.

Ранее москвичам рассказали, что можно утилизировать с сервисом «Вывоз ненужных вещей».