Москвичам рассказали о похолодании во вторник
Гидрометцентр сообщил о прохладной погоде в Москве во вторник
В Москве16 марта ожидается прохладная погода, температура воздуха не превысит 0 градусов. Об этом сообщил Гидрометцентр России.
Синоптики предупредили об утренней гололедице. К ночи температура может снизиться до -10 градусов.
Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер дует с северо-востока. Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба, что выше нормы.
В области начнется похолодание в пределе -0…-5 градусов. К ночи температура может опуститься до -13 градусов.
Устойчивая метеорологическая весна придет в столицу не раньше 27–28 марта, считает главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Потепление начнется с 20 марта, но ночью все еще существует риск заморозков.