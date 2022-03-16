Москвичам рассказали о похолодании во вторник

В Москве16 марта ожидается прохладная погода, температура воздуха не превысит 0 градусов. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

Синоптики предупредили об утренней гололедице. К ночи температура может снизиться до -10 градусов.

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер дует с северо-востока. Атмосферное давление составит 766 мм ртутного столба, что выше нормы.

В области начнется похолодание в пределе -0…-5 градусов. К ночи температура может опуститься до -13 градусов.

Устойчивая метеорологическая весна придет в столицу не раньше 27–28 марта, считает главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Потепление начнется с 20 марта, но ночью все еще существует риск заморозков.