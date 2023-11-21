Общество 21 ноября 2023, 09:53 Москвичам рассказали о погоде во вторник Синоптик Леус: в Москве во вторник будет облачная погода и местами снег РИА «Новости»

Читать 360tv в

Сегодня, 21 ноября, на погоду в Москве продолжит оказывать влияние периферия циклона, который ушел на юго-восток Европейской России. В городе будет облачно, местами возможен снег. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет слабый снег», — рассказал метеоролог.

Реклама

Температура воздуха опустится до -5… -7 градусов, а в Подмосковье — до -4… -9 градусов. Ветер подует с севера со скоростью три–восемь метров в секунду.

Атмосферное давление начнет постепенно расти и составит 747 миллиметров ртутного столба — в районе нормы.

Кроме того, в среду, 22 ноября, не будет существенных осадков, а температура воздуха составит -5… -7 градусов.

Атмосферное давление в Москве достигнет рекордно низкой отметки в пятницу.