21 ноября 2023, 09:53
Москвичам рассказали о погоде во вторник
Синоптик Леус: в Москве во вторник будет облачная погода и местами снег
Сегодня, 21 ноября, на погоду в Москве продолжит оказывать влияние периферия циклона, который ушел на юго-восток Европейской России. В городе будет облачно, местами возможен снег. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«В регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдет слабый снег», — рассказал метеоролог.
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Температура воздуха опустится до -5… -7 градусов, а в Подмосковье — до -4… -9 градусов. Ветер подует с севера со скоростью три–восемь метров в секунду.
Атмосферное давление начнет постепенно расти и составит 747 миллиметров ртутного столба — в районе нормы.
Кроме того, в среду, 22 ноября, не будет существенных осадков, а температура воздуха составит -5… -7 градусов.
Атмосферное давление в Москве достигнет рекордно низкой отметки в пятницу.
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