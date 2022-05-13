Москвичам рассказали о погоде в столице в начале следующей недели

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что на следующей неделе жителям столицы предстоит «выкарабкиваться» из холодной ямы. Об этом передала «Вечерняя Москва».

Синоптик уточнил, что майского тепла пока не ожидается.

«Очень хотелось бы, чтобы в третьей декаде мы вышли из холодной ямы, потому что пока мы идем в месячном разрезе на два градуса ниже нормы. Май получается холодным, он унаследовал черты апреля», — сказал он.

Следующая неделя, по прогнозам синоптика, может начаться с дождей. До 18 мая температура останется в пределах 10–15 градусов тепла.