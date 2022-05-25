Москвичам рассказали о погоде в последнюю неделю весны

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков заявил, что 25 мая станет последним холодным днем в текущем весенне-летнем сезоне. Об этом написал RT.

«Завтра, 26 мая, начнется плавный переход к более теплому воздуху. 26-го и 27-го числа будет проходить атмосферный фронт, который даст облачную погоду, дождь, в пятницу, 27-го числа, местами гроза и ветер порывистый», — сообщил синоптик.

По словам Цыганкова, температура воздуха лишь немного снизится на предстоящих выходных.

«26 мая температура ночью +4…+6 °C, днем +18…+20 °C. С четверга на пятницу ночью +10…+12 °C. Днем +16…+18 °C. В ночь на субботу облачно, временами дождь, +6…+11 °C. В субботу временами дождь, +14…+19 °C. В воскресенье до +21 °C», — рассказал он.

В понедельник, 30 мая, воздух прогреется до 22 градусов, а во вторник — до 24 градусов.