Общество 22 декабря 2023, 09:11 Москвичам рассказали о погоде в пятницу Синоптик Леус: в пятницу в Москве будет пасмурно Freepik

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В пятницу, 22 декабря, в Москве ожидается облачная погода, местами возможен мокрый снег, а воздух прогреется до +2 градусов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«Сегодня столица будет ощущать влияние атлантического циклона, центр которого в середине дня окажется над востоком акватории Балтийского моря», — подчеркнул синоптик.

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По его словам, в такой ситуации в регионе ожидается облачная, ветреная и оттепельная погода, а осадки будут небольшими и пройдут лишь местами. На проезжей части и пешеходных дорожках может быть гололедица.

Столбики термометров поднимутся до 0…+2 градусов, а в Подмосковье — до -2…+3 градусов. Ветер ожидается юго-восточный со скоростью 5–10 метров в секунду.

Кроме того, метеоролог рассказал, что в субботу, 22 декабря, временами ожидается снег, в некоторых районах он будет мокрый. Температура воздуха будет варьироваться между значениями от 0 до +2 градусов.

Ранее стало известно, что легкий снег и небольшой мороз ждут москвичей в новогоднюю ночь.