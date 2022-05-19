Москвичам рассказали о погоде в ближайшие выходные

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов пообещал жителям Москвы солнечную погоду в предстоящие выходные. Об это передала «Вечерняя Москва».

«Хорошая погода нас ждет впереди! Сегодня последний дождливый день. С завтрашнего дня станет малооблачно и солнечно», — сказал синоптик.

При этом он добавил, что жители столицы могут рассчитывать на температуру воздуха не более 15 градусов.

«Мы по-прежнему будем находиться в холодном воздушном циклоне. Температура воздуха останется в пределах 12-15 градусов. Сильного тепла ждать не стоит», — резюмировал Шувалов.

По его словам, сейчас самое время, чтобы насладиться прохладными днями перед предстоящей жарой.