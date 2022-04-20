Москвичам рассказали о погоде на текущей неделе

На текущей неделе в Москве и Московской области прогнозируется переменчивая погода. Об этом RT рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«Колебания температур, погоды будут. Первые из них мы увидим уже завтра, потому что завтра, может быть, дождь подтянет фронтальную зону с юга. Циклон, который идет на Украину, подтянет эту фронтальную зону на Москву», — сообщил он.

В четверг, 21 апреля, в Москве пройдет небольшой дождь, температура воздуха составит +8... +9 градусов.

«В воскресный пасхальный день температура может быть до +15…+16 °С… До конца месяца, скорее всего, будет держаться такая погода с небольшими колебаниями», — резюмировал Шувалов.