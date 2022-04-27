Москвичам рассказали о погоде на майских праздниках

В период майских праздников жителей Москвы ждет «вполне хорошая, комфортная погода», несмотря на то, что температура будет ниже нормы на три-четыре градуса. Об этом «Общественной службе новостей» рассказал научный руководитель Гидрометцентра Российской Федерации Роман Вильфанд.

Он отметил, что в эти дни ожидается много солнца.

«Тем не менее, погодой будет править антициклон, значит, небо будет малооблачное. Много солнца. Днем температура повысится до двухзначных отметок — 10-15 градусов», — сказал Вильфанд.

Синоптик добавил, что осадков в виде дождя и снега не прогнозируется.