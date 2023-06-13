13 июня 2023, 11:48
Москвичам рассказали о новой услуге органов ЗАГС в центрах «Мои документы»
Заммэра Москвы Ракова: более 60 тысяч пар поженились в центрах госуслуг за два года
В центрах «Мои документы» появилась новая услуга органов ЗАГС — выдача справки об отсутствии факта заключения брака, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, услугами органов ЗАГС в офисах «Мои документы» воспользовались около 800 тысяч раз за два года. За это время более 60 тысяч пар поженились в центрах госуслуг.
Получить повторный документ, зарегистрировать брак, подать заявления на внесение изменений в записи актов гражданского состояния, расторгнуть брак можно во всех офисах «Мои документы».
Анастасия Ракова
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития
Помимо заключения и расторжения брака, оформления повторного свидетельства и внесения изменений в записи актов гражданского состояния, москвичи теперь могут получить справку об отсутствии факта заключения брака.
Документ предоставляется независимо от места жительства или пребывания на территории России. Ранее услугу можно было получить в Архивно-информационном отделе Управления ЗАГС Москвы.
Центры «Мои документы» предоставляют более 280 госуслуг, 99 процентов из которых можно получить по экстерриториальному принципу.
Ранее заммэра Москвы рассказала о том, что более ста пар поженились в обновленном Шипиловском дворце бракосочетания.
Свадьбы
Сергей Собянин
Госуслуги
Москва 2023
Анастасия Ракова
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