Общество 08 августа 2023, 17:32 Москвичам рассказали о мероприятиях на Международном детском культурном форуме Почти 140 мероприятий пройдет в рамках Международного детского культурного форума в Москве Пресс-служба Российской государственной детской библиотеки

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С 10 по 12 августа в Москве состоится II Международный детский культурный форум, в рамках которого пройдет почти 140 мероприятий. Об этом сообщила министр культуры России Ольга Любимова.

Форум привлечет участников из всех 89 регионов России, включая 50 ребят из новых регионов, а также зарубежных гостей из 13 стран. Количество участников форума составит около двух тысяч человек — на 300 больше, чем в прошлом году.

Почти 140 мероприятий ждет молодых участников в ближайшие несколько дней. Это мастер-классы, диалоги со знаковыми деятелями культуры, лекции, семинары, квесты. Ольга Любимова

Дети также посетят известные культурные места Москвы, включая Третьяковскую галерею, Музей музыки, Большой Московский цирк, ВГИК и другие.

Организацией форума займутся около 500 волонтеров.

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