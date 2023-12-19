Общество 19 декабря 2023, 14:18 Москвичам рассказали о мастер-классах фестиваля «Путешествие в Рождество» Более 4 тысяч занятий пройдет на фестивале «Путешествие в Рождество» в Москве Сайт мэра и правительства Москвы

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Более четырех тысяч разнообразных мастер-классов по искусству и кулинарии подготовили для гостей организаторы фестиваля «Путешествие в Рождество» в Москве. Об этом сообщил оргкомитет цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

Участники мастер-классов будут готовить традиционные русские блюда и напитки, украшать посуду, вышивать и создавать предметы декора.

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На Манежной и Революционной площадях состоятся исторические занятия, где гости смогут узнать интересные детали о жизни города в XIX веке, а также изготовить новогодние украшения и сувениры.

На Тверской площади, Соколово-Мещерской улице и улице Хачатуряна посетители погрузятся в атмосферу московских чаепитий и освоить приготовление чая по уникальным рецептам.

На Матвеевской улице, в Олимпийской деревне и на перекрестке Молодцова и Сухонской улиц участники смогут освоить техники старинных ремесел — росписи новогодних шаров, чеканки монет времен Петра Великого и лепки матрешек.

В парке возле метро «Некрасовка» мастера поделятся секретами работы с тканью, а на Коптевском бульваре гостей научат изготавливать тканые салфетки и создавать эскизы викторианских платьев в стиле коллаж.

В этом году фестиваль пройдет в десятый раз на 36 площадках города. Он открылся в столице 15 декабря.

Кроме того, цифровые проекты Москвы подготовили подарки для гостей праздника.