01 декабря 2022, 18:07
Москвичам рассказали о дате открытия нового корпуса ДГКБ на востоке Москвы
Строительство нового корпуса при детской городской клинической больнице св. Владимира закончится в конце 2023 года. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на пресс-службу мэра Москвы.
Отмечается, что корпус будет оборудован новейшей медицинской техникой и будет соответствовать всем современным стандартам медучреждений. Обслуживать новый корпус будут более тысячи медицинских работников.
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Благодаря возведению нового корпуса пациентам больше не придется перемещаться по улице из одного здания в другое - все процедуры теперь будут проходить под одной крышей.
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