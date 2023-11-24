Общество 24 ноября 2023, 19:01 Москвичам рассказали, куда обращаться по актуальным в зимний период вопросам Москвичи смогут обратиться в городские службы по актуальным для зимы вопросам Сайт мэра и правительства Москвы

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Единый диспетчерский центр (ЕДЦ), сервис «Вызов мастера» на портале mos.ru, платформа «Электронный дом» и портал «Наш город» стали доступны для приема заявок, связанных с уходом за придомовыми территориями в зимнее время в Москве. Об этом сообщили на официальном портале столичной мэрии.

«С ноября жители столицы могут сообщить о недостаточно качественном содержании придомовой территории. Именно с этого месяца московские сервисы дополняют зимней тематикой», — рассказали в столичном департаменте информационных технологий.

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Жители Москвы смогут сообщать о наледи, плохой уборке снега и других недочетах онлайн или по телефону.

Для обращений стал доступен Единый диспетчерский центр. Горячую линию по номеру +7 495 539-53-53 интегрировали с более чем тысячей диспетчерских служб. Чтобы оперативно обрабатывать обращения и сократить время ожидания, треть вызовов обработают с помощью искусственного интеллекта.

В предыдущий зимний период через горячую линию ЕДЦ получили более 230 тысяч запросов.

Помимо телефонных звонков, жители столицы смогут отправлять жалобы через портал «Наш город», платформу «Электронный дом» и сервис «Вызов мастера» на сайте mos.ru.

Ранее количество обращений по вопросу содержания дворов в Подмосковье снизилось на 1,5 тысячи за неделю.